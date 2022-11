Ballando con le stelle | Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli | “Mi fa sorridere quando entra nei miei giudizi tecnici Come se io le correggessi la grammatica italiana”

Leggi su tpi

(Di martedì 22 novembre 2022) Ne ha per tutti, storica giudice dicon le, intervistata da Sorrisi e canzoni. La presidente di giuria, sicuramente la più preparata dal punto di vista tecnico tra i giurati dello show di Rai 1, non ammette critiche, e lancia l’ennesima frecciatina a: “Mi fanel merito dei…è un po’sea lei la. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”, spiega la coreografa. D’altronde i battibecchi tra le due sono stati piuttosto frequenti in questa ...