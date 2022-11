Anci | il Sindaco Gori | “Chiediamo di essere ascoltati | a nome delle nostre comunità”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 novembre 2022) Bergamo. C’è tutta la Giunta e buona parte dei consiglieri comunali di Bergamo alla presentazione dei lavori della 39esima edizione dell’assemblea nazionale di, insieme a moltissimi sindaci provenienti da tutta Italia. Protagonisti del pomeriggio alla Fiera di via Lunga, ildi Bergamo Giorgio, chiamato a fare gli onori di casa insieme a Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, e a Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia. In in piedi per Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, a Bergamo per la quinta volta, che saluta tutta la prima di primi cittadini, il vescovo di Bergamo Roberto Beschi e, subito dopo l’inno italiano, lascia la parola al saluto, seguito da un applauso scrosciante, per la prematura dipartita di Roberto Maroni. Un caloroso addio, commosso, che accompagna tutta la sala, ...