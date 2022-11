Torna Irving e i Nets volano Thompson stellare | primo colpo esterno dei Warriors

Sky Sport

Broooklyn - Memphis 127 - 115sul parquet dopo la sospensione Kyriee i Nets superano senza grossi problemi i resti dei Grizzlies. Memphis deve fare a meno di tre pedine fondamentali, ...Immagini delle code fuori dal palazzo che sono state riprese anche da Jaylen Brown - il giocatore dei Celtics che più di tanti altri aveva chiesto a gran voce il ritorno in campo di- con la ... NBA, Kyrie Irving torna in campo dopo la squalifica Dopo otto partite d'assenza saltate a causa della sospensione imposta dai Nets, Kyrie Irving è tornato in campo nel match vinto contro Memphis (14 punti e 5 rimbalzi per lui): ad accoglierlo fuori dal ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, Kyrie Irving pronto a tornare: sarà in campo domenica contro Ja Morant e i Grizzlies ...