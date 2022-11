The Walking Dead | l' interprete di Carl compare in un cameo nel finale | ma nessuno se n' è accorto

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 novembre 2022) Chandler Riggs, che ha interpretatoGrimes in The, rivela di essere presente in una scena delanche se è difficile notarlo. Dopo essere stato a lungo presente nei pensieri dei fan di The, l'di, l'attore Chandler Riggs, ha rivelato di aver interpretato unneldello show, anche se è difficile notarlo. Chandler Riggs ha interpretatoGrimes per otto stagioni della serie AMC Thendo fin dal pilot, he è andato in onda nel 2010. Così come il padre Rick (Andrew Lincoln), ancheè divenuto una figura centrale del survival per via dei suoi solidi ...