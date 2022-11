Shawn Spears | “I titoli ad interim sono una grandissima stupidaggine”

The Shield Of Wrestling

Alla sua sollecitazione è arrivata la replica di: " Ha detto 'Come va, amico Ti ammiro molto '". Successivo Cinema e Celebrity Millie Bobby Brown vuole interpretare BritneyLeila ...Nel Tudum Theatre di Los Angeles i creatori Matt e Ross Duffer , in compagnia del regista... LE STAGIONI approfondimento Millie Bobby Brown vorrebbe interpretare Britneyin un biopic Ross ... Shawn Spears critica la gestione dei titoli ad interim Nel weekend appena trascorso, durante il PPV Full Gear, è stata incoronata una nuova campionessa femminile ad interim con Jamie Hayter che ha sconfitto Toni Storm guadagnandosi la possibilità di sfida ...FTR are without a doubt, one of the greatest tag teams in the world right now, but they've had a journey full of ups and downs at AEW.