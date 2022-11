Roma | Smalling in scadenza | la verità sul contratto e sulla clausola

Andiamo ad analizzare i 'Top & i Flop' di questa secondatargata José Mourinho. I TOP CHRIS, 'Ovunque proteggimi': Il difensore inglese, nonostante i 32 anni gioca come se ne avesse ...Non sono state apprezzate neanche le sue scelte in difesa: esclusi dalla spedizione in Qatar tre giocatori di assoluto rilievo come Joe Gomez del Liverpool, Chrisdellae il milanista ...Il gruppo giallorosso continua ad allenarsi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini: sotto gli occhi di José Mourinho prosegue la preparazione per il viaggio in Giappone ...Andiamo ad analizzare i "Top & i Flop" di questa seconda Roma targata José Mourinho. CHRIS SMALLING, "Ovunque proteggimi": Il difensore inglese, nonostante i 32 anni gioca come se ne avesse almeno 5 o ...