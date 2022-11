Renzi e il ‘segreto di Stato’ sul caso Report-autogrill | cosa non deve essere divulgato?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Eccoci qua. La nota vicenda legata allo “strano” servizio disui saluti intra Matteoe l’allora funzionario dei servizi segreti, Marco Mancini, mi è sempre sembrata quantomeno bizzarra per modi e tempi. Si è capito sin da subito che non potevaun video registrato perda una “professoressa” con doti divinatorie. Ma ora abbiamo scoperto – dalle anticipazioni sull’edizione aggiornata del libro di, Il Mostro – un nuovo “particolare” inquietante. La direttrice dei servizi segreti, Elisabetta Belloni, chiamata come testimone in merito alle indagini difensive attinenti il, ha opposto il segreto di Stato. Sì, avete capito bene. La responsabile dei servizi segreti italiani, colei ...