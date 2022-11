Pd | giovedì Direzione alle 12 e 30**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) -24 novembreore 12.30 si terrà laNazionale del Partito Democratico nella sede di via Sant'Andrea delle Fratte 16. All'ordine del giorno: agenda opposizione – legge di bilancio; comitato nazionale costituente; tappe e iniziative del percorso costituente. La modalità di partecipazione sarà sia in presenza che da remoto. L'intervento e la replica del segretario Enrico Letta saranno trasmessi in diretta streaming. Si legge in una nota del Pd.