L’Inghilterra spadroneggia con i suoi giovani talenti Iran assente | Taremi unico a salvarsi

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo la sfida inaugurale tra Qatar ed Ecuador, i Mondiali 2022 fanno registrare un altro match che ha evidenziato una differenza abissale tra alcune delle Nazionali protagoniste., al suo esordio nella rassegna iridata in terra asiatica, ha rifilato un pesantissimo 6-1 ad unpraticamente mai entrato in partita e, forse, parzialmente condizionato anche dal brutto infortunio subito dal portiere Bevand nei primissimi minuti di gioco. Gli uomini di Gareth Southgate, dopo un stop forzato di circa quindici minuti, infatti, hanno iniziato a macinare il loro gioco riuscendo a dominare in lungo e in largo gli avversari che, alla fine del primo tempo, erano già sotto di tre reti senza aver dato alcun segnale di ripresa. Ad aprire le danze è stato il gol di delssimo Jude Belligham, al quale fanno ...