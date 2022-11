L' Eredità | eliminato Fabrizio | Sara fa l' en plein ma sbaglia ' l' ora'

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 21 novembre 2022) Continua la versione ‘mondiali' de L'. L'appuntamento del 21 novembre 2022 è stato denso di vicende avvincenti. Questa volta a giocare sono stati sei concorrenti e non sette come al solito. Uno dei campioni è uscito di scena e lo scenario del Triello è cambiato un bel po'. Per quanto riguardano i giochi, questa volta sono mancate le ‘Quattro Date'! Il finale ha riservato un colpo di scena a dir poco emozionante. L'puntata 21 novembre 2022, Flavio Insinna scherza: 'benvenuti a La vita in diretta' In apertura, un Flavio Insinna entusiasta e spiritoso ha accolto il pubblico de L', giocando con sei concorrenti. Nella precedente sfida, invece, sono stati convocati solamente 5 sfidanti. ‘Benvenuti a La vita in diretta', ha scherzato il conduttore ‘Ci sono i mondiali, noi non abbiamo fatto niente'. Con queste parole, ...