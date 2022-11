L’autonomia differenziata sarà irreversibile Cari partiti | abbiate coraggio e ammettete l’errore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Su impulso del ministro leghista Roberto Calderoli,regionalesta avanzando a grandi passi, mentre all’opposizione il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle non prendono una posizione netta, anche perché entrambi il’hanno portata avanti, in misura diversa, nei governi precedenti. Tutto è cominciato dalla riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 ad opera di governi del centrosinistra per fronteggiare le spinte federaliste della Lega Nord, forse senza comprendere appieno i rischi a cui la sua attuazione avrebbe esposto l’unità della Repubblica e i diritti dei cittadini. Rischi che però erano invece già molto chiari quando il governo Gentiloni, quattro giorni prima delle elezioni politiche del 2018, aveva sottoscritto le pre intese con Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Non sappiamo ...