Giorgetti | manovra sarà coraggiosa | non c' è nessun dissidio

(Di lunedì 21 novembre 2022) La legge di bilancio". Questo l'aggettivo usato dal ministro dell'Economia, Giancarlo, rispondendo a chi gli domandava seunatimida. Arrivando alla Camera per ...

Arrivando alla Camera per il vertice di governo sullaha risposto con un "no" a chi gli chiedeva se ci siano dissidi nella maggioranza. .E' in corso, negli uffici del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, un vertice sulla, presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. All'incontro partecipano diversi .... ...Riflettori puntati sulla discussione della manovra di bilancio. Alla Camera dei deputati si è svolto un vertice della maggioranza di governo ...La legge di bilancio sarà "coraggiosa". Questo l'aggettivo usato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a chi gli domandava se sarà una manovra timida. (ANSA) ...