Elon Musk “ruba” un’illustrazione di Milo Manara per un meme hard su Twitter e Trump

(Di lunedì 21 novembre 2022) Da quandoha acquisito Twitter ogni giorno si parla di qualcosa riguardante lo stravagante proprietario e la piattaforma social. Prima si è parlato dei licenziamenti, poi delle dimissioni volontarie ed infine dell’esodo verso Instagram di personalità importanti, vista l’idea didi mettere la “spunta blu” de verificato a pagamento. Oggiha pubblicato sul proprio account Twitterdi, che ha usato per “memare” Donald Trump. And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 —(@) November 21, 2022 Il tweet deriva dal fatto che nonostante il nuovo proprietario abbia revocato il ban a Donald Trump attraverso ...

La volontà sarebbe quella di seguire l'esempio dell'app Signal P er usare un eufemismo, le cose non stanno andando benissimo in Twitter sotto la caotica gestione di. Nonostante ciò, la società sta lavorando ad alcuni aggiornamenti. Uno di questi è la crittografia end - to - end (E2EE) per i messaggi diretti. Come notato dalla ricercatrice Jane Manchun ...Il cantante dei Nine Inch Nails definisce "imbarazzante" il nuovo regno del fondatore di Tesla, mentre l'ex leader dei White Stripes attacca: "Sii onesto, aiuti i repubblicani per pagare meno ... Elon Musk, la maschera. Da Tesla a Twitter, passando per SpaceX Alcuni utenti hanno pubblicato interi film suddivisi in vari tweet, ma il sistema di blocco automatico di Twitter non è intervenuto.Dopo un sondaggio, Musk riammette Trump su Twitter. Ma l’ex presidente non è interessato. La notizia nell’articolo.