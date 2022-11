Wired Italia

... e il suo gusto per le storie televisive, abbiano evoluto il concetto di3 da episodio a episodio, e come anche la Colombia lo abbia aiutato in questo senso: I primi tre episodi di3 ...3 (al cinema 04/05/2023)(in streaming Estate 2023) Loki 2 (in streaming Estate 2023) The ... La storiadi una setta di Skrull che si circola in incognito sulla Terra. L'ultima volta che ... Echo 3 racconta la guerra con se stessi e con il mondo Echo 3 debutterà su Apple TV+ la prossima settimana, ma le riprese in Colombia della serie tv con Luke Evans sono state movimentate ...mi chiedevo finito il libro. La risposta è arrivata qualche giorno fa, quando Olivia Laing, il 19 novembre a Milano per BookCity, e poi a Cuneo, Venezia, Roma, al telefono mi ha raccontato perché ha ...