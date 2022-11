Canone Rai | alcune categorie di cittadini non devono pagarlo | di chi si tratta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nel 2023 ilRai sarà gratis, ma questa notizia non riguarderà tutti iitaliani: tutte ciò che bisogna sapere. IlRai è una tassa prevista dallo stato italiano che va pagata da parte di tutti iche hanno una televisione in casa. Ci sonoche potranno essere esonerate dal L'articolo proviene da Inews24.it.

Vuoi dire definitivamente addio alAlcune soluzioni intelligenti le trovi proprio su Amazon . Oggi sono anche super scontate grazie al Black Friday in corso. Prima però ti devi sbarazzare di qualsiasi dispositivo dotato di ...Quindi, tra una polemica e l'altra, come si paga ilnel 2023 ' La fatica di leggere non può competere con la facilità di guardare, e allora, rispetto al libro, la televisione sarà il medium più amichevole perché è quello che "dà meno da ...Grazie al Black Friday di Amazon trovi tante soluzioni interessanti e in super offerta per poter dire addio definitivamente al Canone Rai.Nel 2023 il canone Rai sarà gratis, ma questa notizia non riguarderà tutti i cittadini italiani: tutte ciò che bisogna sapere.