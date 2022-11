Al ‘Lucarelli’ di Benevento la giornata nazionale dell’albero

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’anno scorso, in questa stessa data, coincidente con i festeggiamenti connessi alla “Festa”, la Dirigente dell’Istituto Tecnico Industriale Giambattista Bosco Lucarelli di, Prof.ssa Maria Gabriella FEDELE ed il Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di, Maresciallo Ordinario Ermanno MAZZONE, avevano ricordato come la poetessa Lucy Larcom (1824-1893) aveva sostenuto che “Chi pianta un albero, pianta una speranza”! Ebbene, oggi, ad un anno di distanza, in occasione della medesima ricorrenza, il Comandante MAZZONE e la Dirigente FEDELE si sono nuovamente incontrati per la prosecuzione di questa ideale “piantumazione di speranza”, mettendo a dimora, all’esterno dell’Istituto Tecnico Industriale Giambattista Bosco Lucarelli, altre cinque nuove ...

