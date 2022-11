Qatar | Sanchez | 'Dobbiamo essere più concreti e organizzati'

- Ecuador 0 - 2 RETI: 16' pt Valencia (rig), 31' pt Valencia.(5 - 3 - 2): Al Sheeb 4; Pedro Miguel 5, Hassan 5, Ahmed 5, Hisham 5, Khoukhi 5; Hatem 5.5, ... Allenatore:Bas 5. ...Gara senza molta storia, anche se ilha avuto un paio di ghiotte occasioni per segnare. E' la ... Adesso per la selezione guidata daBas la strada è fortemente in salita, le altre ...I mondiali di calcio decollano. E lo fanno con il primo squillo di tromba dell'Ecuador che fa subito lo sgambetto ai padroni di casa del Qatar imponendosi per 0-2. di Cristiano Comelli. Protagonista ...E via, i mondiali sono cominciati. La prima partita, vinta dall’Ecuador 2-0 , ha già detto qualche cosa. Che il Qatar è poca cosa e magari ...