Lo stop ai combustibili fossili può attendere. La Cop27 si chiude con la solita farsa

(Di domenica 20 novembre 2022) Loainon rientrava tra le priorità dellache si è conclusa con un fiasco di proporzioni internazionali. La plenaria finale è stata rinviata un numero vergognosamente alto di volte mentre la Conferenza delle Parti sul clima organizzata a Sharm el Sheik si è sviluppata all’insegna di tensioni e stalli, passando alla storia come una delle Cop più prolisse ed estenuanti di sempre. E, se il fondo Loss and demage è stato approvato mandando in estasi i Paesi africani, l’Ue non ha tardato a esprimere il proprio dissenso. Loaipuò: il compromesso storico dellaA suggello dellac’è un compromesso storico: la decisione di non intaccare l’uso dei ...

Tuttavia, manca loall'uso deifossili, sebbene l'accordo 'sottolinei l'importanza di migliorare il mix energetico, comprese le energie rinnovabili e a basse emissioni'. Il ...Assenti anche le nuove ambizioni per la riduzione dei gas serra: non viene proprio menzionato l'uso deifossili , come invece avevano chiesto diversi paesi. La Cop27 riconosce che per ...La Cop27 approva il fondo Loss and demage ma frena sullo stop ai combustibili fossili, scatenando l’ira dell’Ue.Alla Cop27 di Sharm el-Sheikh - in Egitto - raggiunto l'accordo per la creazione di un fondo per pagare perdite e danni ai Paesi colpiti da una ...