LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | bis di Mikaela Shiffrin | beffata Holdener 23a Anita Gulli

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Completano la top10 Duerr a 0.97, Hector a 1.42, Popovic a 1.62, Ljutic a 1.79, Liensberger a 1.85, St-Germain a 2.01, Stjernesund a 2.24. La seconda manche ha fatto molta più selezione rispetto alla prima. 14.09 Terza piazza per Vlhova a ben 68 centesimi da: la slovacca esce con le ossa rotte da questo primo fine settimana di Coppa del Mondo nel confronto diretto con la grande rivale americana. 14.08 Sembrava la volta buona per, ma ancora una volta la svizzera ha dovuto inchinarsi alla regina: per l’americana sono 76 le vittorie in Coppa del Mondo, 6 invece quelle ottenute a. 14.07ha limitato i danni sul piano iniziale, sul muro ...