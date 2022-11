(Di domenica 20 novembre 2022) “Mi dite cosa vi ho fatto? Sono 20 anni che sto per strada a lottare per dare dignità alle persone”. Un appello disperato quello che il deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakaraffida al suo profilo Instagram dopo essere finito al centro delle polemiche a causa di un’(in cui il suo nome non compare) della procura di Latina, su mancati pagamenti di lavoratori e di pessime condizioni di assistenza da parte dellaerativa Karibu e del Consorzio Aid, nei quali hanno avuto dei ruoli la moglie e ladi. “La mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento – dice il deputato nel video, quasi in-. Sono sempre stato dalla parte della dignità del lavoro, voi avete paura delle mie, ...

Il Fatto Quotidiano

L'appello in lacrime di Soumahoro: "Indagine sulla coop di mia suocera Io integro e pulito. La montagna di fango non seppellirà le mie idee"