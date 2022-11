(Di domenica 20 novembre 2022) La finale di stagione del Gran Premio disi è tenuta ad Abu Dhabi. Spettacolo sul circuito di Yas Marina dove vince Max Verstappen seguito dal ferrarista Charles. Grande rivalsa per la Ferrari e il suo pilota che salgono, di merito, sul podio dei migliori del. Il 20 novembre si è tenuta ad Abu Dhabi l’ultima gara del Gran Premio di. Gara decisiva sopratutto per la Ferrari e Charles. Con il secondo posto ottenuto nel circuito di Yas Marina, infatti, il driver monegasco consegna alla casa del Cavallino di Maranello un’importante rivalsa. CharlesAbu Dhabi@Twitter Eurosport ItaliaA vincere la finale del Gran Premio diè Max Verstappen, il campione “bis’ del ...

Immaginare di mettere un freno alla cavalcata di questa Red Bull e di questo Verstappen pare, anche alla vigilia del GP di Singapore, unaal limite dell'impossibile. La superiorità della RB18 si è manifestata su diverse tipologie di pista , che fossero i dritti di Monza, la velocità completa di Spa, il massimo carico scorrevole ... Formula1, missione compiuta per Leclerc: conclude il Mondiale 2022 con due grandi soddisfazioni Grazie ai piazzamenti ottenuti nelle due gare conclusive della stagione di F2 Logan Sargeant ha chiuso al quarto posto in classifica ottenendo i punti necessari per conseguire la Superlicenza. Dal pro ...Prima fila tutta Red Bull, seconda tutta Ferrari, terza tutta Mercedes. Le prove ufficiali del Gp di Abu Dhabi si chiudono con gerarchie ben definite ed il campione del mondo Max Verstappen in pole po ...