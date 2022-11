È iniziata l' era dei grandi fit di Stormzy

Leggi su gqitalia

(Di domenica 20 novembre 2022) Quando ha fatto il suo ingresso nella scena musicale inglese all'inizio del 2010,era nella sua comfort zone. Allora indossava tute adidas (rosse, bianche, nere - nominatene una,ce l'aveva). Ma poi ha cambiato musica, e nel suo prossimo disco This Is What I Mean, è diventato più intenso con la voce e ha ammesso in una recente intervista di iD che vuole «cantare come Stevie, o Frank Ocean, o Whitney». Ha anche cambiato il modo di vestirsi. Con l'aiuto della stylist Melissa Holdbrook-Akposoe, l'uomo di 29 anni ha sostituito le tute (anche se quest'anno ci ha raccontato che continua ad indossarle, sono in cashmere e non più in poliestere - ottimo) con i due pezzi coordinati. Pensate alle giacche da lavoro e ai pantaloni aderenti di brand come Burberry e Bianca Saunders. Basta guardare il suo videoclip Mel Made me Do It per vedere quanto ...