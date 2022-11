Cop 27 | documento finale sul clima trascura i combustibili fossili

È la prima volta che le fonti pulite entrano neldi una, come l'anno scorso era entrato il carbone per la prima volta. In compenso, manca ancora qualsiasi impegno per la riduzione dei ...Ma il rischio di un fallimento della, di una conferenza che finiva senza risultati tangibili, ... Nel pomeriggio di sabato, la Cina e il G7 hanno detto sì a indicare nelfinale che i ...La conferenza di Sharm el Sheikh è andata molto oltre la data di chiusura ufficiale che era prevista per venerdì scorso: si stava creando una frattura ...La dichiarazione finale che chiede una "rapida" riduzione delle emissioni di gas serra e ribadisce l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Ma manca lo stop ai combustibili fossi ...