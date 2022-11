Chiellini | «Il mondiale ti prosciuga»

(Di domenica 20 novembre 2022) Le parole di Giorgiosui mondiali: «Non ti lascia energie mentali e fisiche, ma è un orgoglio indossare la maglia della nazionale» Giorgioè intervenuto in collegamento da Los Angeles con Casa Tennis. Di seguito le sue parole sui mondiali di Qatar 2022. IL– «Unti. Non ti lascia energie mentali e fisiche. Ogni volta che ho finito una di quelle manifestazioni, che fosse andata bene o male, alla fine ero a pezzi, perché sono tornei pesanti. Vestire la maglia della Nazionale è un orgoglio immenso, per un mese rappresenti tutto un Paese e questo è anche una responsabilità notevole. Ho visto che gli inglesi riprendono dopo appena una settimana dalla fine delcon ritmi un po’ da pazzi, almeno in Italia c’è un po’ di break per ...

La Gazzetta dello Sport

Su 'Tuttosport' il titolo è 'Vlahovic,da pazzi' in riferimento al grande affetto ed entusiasmo attorno al serbo. Poi le parole di Giorgio: 'Orgoglioso di Bremer mio erede'. Di ...Poi largo agli ospiti: Luca Giaimi compione, europeo e italiano di ciclismo nell'... uno su tutti Giorgioche sarà presente con un contributo video, ma non sarà l'unico e dall'... Ramirez e quel Mondiale: “Suarez, Chiellini, il gol di Godin. E l’Italia andò a casa” Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, è intervenuto in collegamento con Casa Tennis: le sue parole Giorgio Chiellini è intervenuto in collegamento da Los Angeles con Casa Tennis. Le parole de ...Su La Stampa - Chiellini incorna Danilo, in lui lo spirito Juve. Il difensore si proclama ottimista per il futuro bianconero e incorona Danilo come il possibile erede vedendo in lui ...