BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI ACCOGLIE BUBINOBLOG CON TUTTI GLI ONORI

(Di domenica 20 novembre 2022) Un sabato sera straordinario percon le. Ennesimo boom di ascolti con la puntata che vola a oltre 3,8 milioni di telespettatori con il 25,2%, in crescita costante sul 2021. Una serata speciale che ha visto, rappresentato dall’inviato Luca Germanò, accolto conglinello studio dello show principe di Rai1. Un’nza semplice, familiare, rilassata e al tempo stesso prestigiosa in uno degli studi più belli e imponenti della tv. Un posto ai tavolini in prima fila, accanto allein attesa del ripescaggio, da Paola Barale a Giampiero Mughini passando per Marta Flavi. Una gestione impeccabile della diretta, una organizzazione impeccabile. Le esibizioni dal vivo riescono a superare quanto già di bello si vede da casa con una ...

La scelta di Selvaggia Lucarelli di rispettare il suo impegno di giurata e prendere parte sabato19 novembre alla settima puntata dile stelle dopo la morte della madre è stata fonte di grande dibattito sui social. Nella mattina di sabato Lucarelli,un post sui suoi canali social, aveva infatti dato la triste ...Serata non facile per Selvaggia Lucarelli , quella di ieri 19 novembre. La settima puntata dile Stelle ha visto come sempre la giornalista seduta dietro al bancone della giuria, nonostante in giornata fosse stata colpita da un lutto in famiglia gravissimo: la morte della madre a ...Selvaggia Lucarelli, dignitosamente presente con il resto della giuria di Ballando con le stelle nonostante la morte della madre Nadia. Ma la scelta di presenziare al programma poche ore dopo il ...Nel dancing show di Rai 1 si è tornato a parlare della squalifica dell'attore comico che ha sollevato delle polemiche ...