Agenzia ANSA

ORVIETO -in entrambe le direzioni tra Orte e Valdichiana e blocco della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma - Firenze e su quella "lenta" stamani per le operazioni di ...in entrambe le direzioni tra Orte e Valdichiana e blocco della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma - Firenze e su quella "lenta" stamani per le operazioni di ... Autosole chiusa e stop treni, Italia divisa in due - Ultima Ora Autosole chiusa in entrambe le direzioni tra Orte e Valdichiana e blocco della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Firenze e su quella «lenta» stamani per le operazioni di ...Interrotto alle 7 il traffico sul tratto tra Lazio, Umbria e Toscana dell'A1 per consentire in sicurezza le operazioni di disinnesco di un residuato bellico trovato nell'orvietano. (ANSA) ...