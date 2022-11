Scegliere di non avere figli è una decisione che va rispettata e non giudicata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Ha scatenato un forte dibattito la scelta di Francesca Guacci, la fitness influencer di 28 anni, di Massanzago in provincia di Padova. Seguita da oltre 45mila followers, la ragazza ha raccontato di aver effettuato una salpingectomia all’età di 22 anni (procedura chirurgica finalizzata alla rimozione di una o entrambe le tube di Falloppio, eseguibile in laparoscopia o con chirurgia aperta dell’addome) per escludere ogni possibilità digravidanze naturali. Tendenzialmente questo tipo di operazione viene eseguita nei casi di gravidanza extrauterina, endometriosi, carcinoma della tuba, sactosalpinge. Viene anche consigliata in via preventiva in casi di predisposizione della paziente a tumori. Può essere effettuata ad ogni età da persone maggiorenni ed è convenzionata dal sistema sanitario nazionale. L’influencer spiega di aver riflettuto sulla possibilità ...