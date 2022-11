Manovra economica 2023 | pensioni verso quota 103 | flat tax estesa e via Iva su pane e latte

(Di sabato 19 novembre 2022) Roma -103 per letax, stretta sul reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei cardini della- da circa 30-32 miliardi - secondo quando emerge dal vertice di maggioranza guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Latax al 15% viene. A beneficiarne saranno le partite Iva e gli autonomi con ricavi fino a 85mila euro (ora, invece, il tesso è fissato a 85mila euro). Aumento del credito d'imposta con aumento dell'alisugli extra profitti, per quanto riguarda l'energia. Proroga dell'Ape sociale e opzione donna,103 (62-41), sul tema. Il governo è orientato a una stretta sul reddito di cittadinanza: bisogna ...

Ci vuole poco per dare un giudizio alla2023, la prima del governo di Giorgia Meloni. Innanzitutto le buone notizie: in molti l'estate scorsa, allo scioglimento delle camere dopo la crisi del governo Draghi, dicevano che ...Bravi - Bisogna smontare la bufala mastodontica su questa. La storiella del "il centrodestra ha mancato tutte le promesse fatte agli elettori" è una stupidaggine sesquipedale. ...Quasi due ore di vertice alla Camera per fare il punto della situazione con gli alleati di governo sulla legge di bilancio da approvare in Consiglio ...Manovra, avanti a fatica.Questa sera, a Consiglio dei ministri ancora in corso, i tasselli del puzzle non erano ancora tutti a posto. Con un tira e molla proseguito fino all’ultimo sull’entità dei tag ...