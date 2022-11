Invitati per forza | la recensione | un super cast per una commedia tiepida che fa sorridere ma non riflettere

Leggi su movieplayer

(Di sabato 19 novembre 2022) Ladel filmper: pezzi da 90 come Kristen Bell e Alison Janney per unamatrimoniale che non sfrutta a pieno le potenzialità di trama e il materiale umano a disposizione. Se c'è una cosa che funziona quasi di più dellanatalizia, è quella matrimoniale. I film ambientati prima e durante un matrimonio sono innumerevoli ma, nonostante la situazione sia, quasi di default, terreno fertile per generare più di quattro risate, non sempre è garanzia di successo. Si possono avere tutte le carte in regola, und'eccezione compreso e lo stesso non fare del tutto centro. È il caso che analizzeremo nelladiper, nel suo titolo originale, The People we Hate at the Wedding, film ...