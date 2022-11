Inter | questa non ci voleva | 20 milioni di euro | brutte notizie per Zhang

Leggi su serieanews

(Di sabato 19 novembre 2022) Per Zhang è in programma un investimento economico importante che può garantire all’introiti importanti nel medio-lungo periodo Si avvicina la data del 25 dicembre pere Milan. Un giorno chiave per il nuovo stadio. Alla chiusura del dibattito pubblico si attende anche la decisione della Giunta comunale di Milano per entrare nel vivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.