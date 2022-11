F1 | Esteban Ocon | “Qualifiche perfette! Costante progresso nel weekend | domani ce la giocheremo con Norris”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022)positive a detta di, valide per il Gran Premio di Abu Dhabi 2022 di Formula 1, ultimo appuntamento stagionale. Partirà dall’ottava posizione in griglia, alle spalle di Lando: lecito attendersi un duello tra i due, in ballo il quarto posto nella classifica piloti (con la Alpine in vantaggio di 19 punti sulla McLaren). Di seguito, il commento alleodierne rilasciate dal francese al canale ufficiale del team Alpine: “Lesono state perfette, non potevano andare meglio; in ogni sessione delabbiamo avuto un“. VIDEO F1, GP Abu Dhabi 2022: highlights e sintesi. Prima fila Red Bull, le Ferrari inseguono Prosegue: ...