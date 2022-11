Cosa succede con l’autonomia differenziata di Calderoli | «Disponibile a riscrivere la bozza» Letta attacca | «Pasticcio istituzionale»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 novembre 2022) Proseguono i lavori sulche ha provocato non pochi malumori nei governatori del Sud, di opposizione e non. In un’intervista a Repubblica, il ministro leghista degli Affari regionali e delle Autonomie Robertoha affermato di essere«anche atutta la» in seguito al confronto avviato con i governatori. «Ascolto i suggerimenti dei governatori e le richieste di buonsenso», ha detto. L’obiettivo perè fare andare tutte le Regioni allo stesso passo e pari velocità perché il Paese ad oggi – secondo il ministro – «viaggia a 4 o 5 velocità» e, in questo senso, «consentirà alle Regioni che vanno meno veloci di mettersi al passo con quelle che corrono». Ma chi ha fallito in ...