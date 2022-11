Chelsea Manning racconta in un libro chi è davvero

(Di sabato 19 novembre 2022) In Readme.txt la whistlebowler fonte di Wikileaks siper la prima volta in prima persona. L'autobiografia è l'occasione per ritrovare la voce, dopo un decennio di privazione della libertà, ma anche per tracciare un ritratto collettivo della sua generazione e della sua battaglia

Ma non solo: Julian Assange , Edward Snowden,e WikiLeaks stanno lavorando per sgretolare il potere e la reazione dei governi, in un quadro simile, non si fa attendere: diminuzione ...... documenti statunitensi secretati, ricevuti dall'ex militare. Per tali rivelazioni ha ricevuto svariati encomi da privati e personalità pubbliche tra cui il Premio Sam Adams, la ... La storia di Chelsea (Elizabeth) Manning e il lato oscuro delle guerre Usa Strano che nella copertina delle memorie di Chelsea Manning ci sia solo il suo primo nome e non Elizabeth. Perché la vicenda del soldato(a) Usa, che per prima permette a Wikileaks di caricare notizie ...Il giorno del suo compleanno, l’8 novembre, la Milano University Press dell’Università di Milano ha pubblicato la biografia su Aaron scritta da Giovanni Ziccardi, “Aggiustare il mondo. La vita, il ...