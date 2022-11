Bayern Monaco | Pavard in uscita | piace a Barcellona e Real Madrid

(Di sabato 19 novembre 2022) Benjamin, difensore del, potrebbe lasciare ila fine stagione a parametro zero Benjamin, terzino del, potrebbe lasciare il club tedesco a fine stagione. Il suo contratto, infatti, scadrà il 30 giugno del 2023 e per ora non ci sarebbe stata alcuna trattativa per il rinnovo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, sul giocatore ci sarebbero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ne abbiamo parlato a TV PLAY con Fabio Cordella, che ritiene che non ci siano alternative a Chelsea o. Ma la partita sembra ancora tutta da giocare e potrebbero materializzarsi ipotesi ... L'attaccante del Borussia Dortmund ha parlato dell'avventura che lo aspetta in Qatar e del suo futuro: il capitano tedesco lo invita ad andare a Monaco di Baviera ...