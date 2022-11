Luca Antonelli si ritira | “Non è facile | ma è la scelta giusta A luglio primo corso da allenatore”

299 presenze e 17 reti tra i professionisti più tredici presenze in Nazionale. A 35 annidice basta e pensa ad un futuro in panchina. In una intervista rilasciata alla Gazzetta,rivela "Non è facile smettere di giocare, dopo tanti anni trascorsi a fare le stesse ...Sedici anni di calcio da professionista possono bastare. Dalla Brianza alla Florida, passando per Bari, Parma, Genoa, Empoli... e soprattutto per la vicina Milano.da Monza è uno che ce l'ha fatta: tanti tifosi rossoneri tirano i primi calci al pallone sognando di vestire un giorno la maglia del Milan, ma quella speranza resta una chimera, nel 99% ...Luca Antonelli appende gli scarpini al chiodo. Dopo averlo annunciato sui social qualche giorno fa, l'ex terzino sinistro tra le altre del Milan l'ha ...L'ex terzino di Milan e Nazionale conclude la carriera da calciatore: "Ora voglio allenare". I suoi tecnici del cuore: "Ballardini, Gasperini e Mihajlovic". E quella Supercoppa a ...