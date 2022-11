Grosseto | il cadavere di una donna con il cranio fracassato scoperto in strada Nessuna ipotesi esclusa

(Di venerdì 18 novembre 2022) Era pere con il. A notare il corpo di unadi 40 anni, Stefania Lala, un corriere che faceva le consegne nella zona di via Leopardi a. Ilera sotto un palazzo vicino alla ferrovia. Dalla polizia, che indaga, non viene, dall’omicidio all’incidente: lapotrebbe essere precipitata da una finestra del caseggiato. Laaveva due bambini piccoli, lavorava in un supermercato e da qualche tempo era separata dal marito. Venerdì mattina aveva accompagnato i figli a scuola e, per chi ha avuto modo di salutarla e scambiare qualche parola, sembrava tranquilla, non lasciava trasparire disagi. Lastamani non era ...

Ilè stato rinvenuto in via Leopardi a, la zona è vicina alla ferrovia della città maremmana. Secondo una ricostruzione, la donna, impiegata in un supermercato, nella mattina di ...Ildi una donna di 40 anni è stato ritrovato questa mattina in una strada intorno a via Leopardi, a. Secondo quanto riportato da un lancio dell'agenzia LaPresse, la macabra scoperta è ...Scoperto questa mattina, 18 novembre, intorno a mezzogiorno, in via Leopardi a Grosseto, nel quartiere Barbanella, il cadavere di una donna di 40 anni, Stefania Lala. A notare il corpo un corriere che ...Il cadavere di una donna di 37 anni è stata trovato in strada questa mattina a Grosseto. A fare la macabra scoperta è stato un corriere che stava effettuando delle consegne. La donna presentava ...