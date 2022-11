Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy | “Non sarò più Meredith”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) –la seriedopo 19 stagioni. LaGrey del popolarissimo medical drama, ideato da Shonda Rhimes, ha salutato i fan con un messaggio su Instagram, ringraziandoli per “l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato” in questi diciassette anni in cui ha vestito i panni della chirurga. “Lo spettacolo deve continuare e sicuramente tornerò a trovarvi” assicura l’attrice ai tanti appassionati della serie televisiva sul Grey Sloan Memorial Hospital. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un addio che i fan non avrebbero mai voluto vivere. Dopo 19 stagione e oltre 400 episodi dal 2005, Ellen Pompeo saluta ufficialmente 'Grey's Anatomy'. La protagonista della popolare serie lascerà quindi 'orfani' i fan che per tutti questi anni hanno seguito il format americano principalmente per la sua presenza. Come ben ricorderemo, la scomparsa di Derek (Patrick Dempsey) avvenuta con una tragica morte nell'undicesima stagione ha lacerato i cuori di milioni di fan.