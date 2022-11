Covid | il Governo pronto a cambiare alcune regole | niente tampone finale dopo 5 giorni di isolamento Per la scuola per adesso non dovrebbe cambiare nulla

Illavora per trovare le risorse necessarie, già sapendo che tutte le promesse elettorali ... tra misuree problemi del settore immobiliare, e dal generale clima di preoccupazione per ...Il bonus cinema con Spid: un valido aiuto da parte delAnche se i dati attuali non sono paragonabili a quelli pre, il mondo del cinema sta pian piano ripartendo. Dai 51,4 milioni di ...“Importanza vaccinazione anti COVID19 non è mai stata messa in discussione da Governo, Presidente del Consiglio e dal sottoscritto”, Grazie Ministro Schillaci”. "Dati confermano importanza #vaccini ...Nelle Marche in una settimana il numero di ricoveri per Covid-19 è salito a 133 (+31 rispetto ai 102 dell’11 novembre) e si sono registrati 5.568 casi di positività (+1.225 sulla settimana precedente) ...