Strage di giovani | è giallo sull’eccesso di mortalità

(Di giovedì 17 novembre 2022) In questi giorni dopo le parole del sottosegretario alla Salute secondo il quale “non esiste la controprova che senza vaccini le cose sarebbero andate peggio di quel che sono…”, proviamo con gli strumenti che abbiamo da normali cittadini ad osservare l’andamento dellagenerale dichiarata dal nostro Paese tramite dati Istat e provare a confrontarli con quelli di altre nazioni europee. Il seguente grafico riassume gli andamenti degli ultimi tre anni più la media del periodo 2015-19 (per settembre 2022 il dato è una proiezione di stima redatta da Istat) Oltre ai picchi di marzo 2020 e novembre 2020 (anno del Covid), si nota a luglio 2022 come i decessi siano stati di gran lunga superiori al 2020 e 2021. Questa tendenza anomala dielevata nei periodi estivi fa pensare, pure nel cuore dell’estate 2021 dopo 8-9 mesi dal primo ciclo di ...