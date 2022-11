F1 | George Russell | “La vittoria di Interlagos un traguardo importante Bis a Yas Marina? Complicato…”

(Di giovedì 17 novembre 2022)è letteralmente sulle ali dell’entusiasmo in occasione dell’alzata di sipario del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Yassi andrà a concludere una stagione lunghissima e quanto mai intensa, con giovane inglese che proverà a ribadire quanto di buono fatto vedere in Brasile sette giorni or sono. Dopo una stagione di esordio nel team Mercedes condita da ottime prestazioni, il classe 1998 ha finalmente messo mano sulla primadella carriera, rompendo il ghiaccio nel migliore dei modi. Ad, dopotutto, ha vinto sia Sprint Race che gara vera e propria. L’ex pilota della Williams ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale ...

OA Sport

