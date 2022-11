Ucraina | gran parte G20 condanna guerra 2

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Bali, 16 nov. (Adnkronos) - Nella dichiarazione si sottolinea come lainstia "causando immense sofferenze umane e esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale - limitando la crescita, aumentando l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando l'insicurezza energetica e alimentare ed elevando i rischi per la stabilità finanziaria. Esistono altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni - viene inoltre precisato -. Riconoscendo che il G20 non è la sede per risolvere le questioni di sicurezza", viene rimarcato come "le questioni di sicurezza possono avere conseguenze significative per l'economia globale".

... uccidendo due persone e facendo salire ulteriormente le tensioni sulla crisi in, l'indice ... al dato in arrivo oggi sull'inflazione in Italia eBretagna oppure al rischio geopolitico ...Il presidente del Consiglio si è riunita in queste ore con gli Alleati Nato ed europei per verificare gli ultimi sviluppi della guerra ine valutare i prossimi passi. Comunicato finale: 'parte G20 contro Russia'. Meloni 'manifesta fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia', riferisce Palazzo ...Anche la Francia ha sollecitato «massima cautela», sottolineando che «identificare ... città e infrastrutture civili ucraine», ribadendo il «fermo sostegno all’Ucraina di fronte alla continua ...«La maggioranza dei membri del G2O condanna la guerra in Ucraina». Lo si legge nel comunicato finale del summit. Il testo non è stato cambiato e rispecchia la bozza di ieri.