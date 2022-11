Rifiuti | una settimana di iniziative per ridurre gli sprechi

..." in un territorio che da decenni subiscecontinua devastazione ambientale, tra roghi tossici , fabbriche e capannoni industriali, discariche abusive ovunque , impianti di trattamentodi ...... pubblicando un post giornaliero di consigli utili per la riduzione dei, news e ... Publiacqua organizza sabato 19visita all'impianto dell'Anconella, 'cuore' dell'acquedotto cittadino e dei ...Per questo, Sei Toscana e Sienambiente invitano tutti i cittadini a rispettare le indicazioni necessarie a una corretta gestione dei rifiuti e a evitare ogni pericolo derivante da tutte le tipologie ...Qui i rifiuti indifferenziati trattati di Foggia, della nostra Provincia e di Bari arrivano per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) da dove, una volta prodotto, verrà portato a ...