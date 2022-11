Ostia&Ventotene | gemellaggio in nome dell’Europa

Canale Dieci

Nella seduta del 17 novembre e' prevista l'approvazione in Assemblea Capitolina della proposta di delibera che manda a regime il Piano di utilizzazione degli arenili del Mare di Roma. In una nota ...Ora Snowy si chiama Oliver e in questi giorni "ha scoperto la comodità della sua cuccia morbida e calda, non la lascia mai", spiegano dalla Lega nazionale per la difesa del cane di. "E poi è ... "Ostia un'Oasi di Sport": al via la manifestazione al Pontile con trofei e stage gratuiti Il cucciolone che dalla sua nuova famiglia è stato chiamato Oliver. A raccontare la storia a lieto fine di Oliver è stata la Lega nazionale per la difesa del cane sezione di Ostia che racconta: “ha ...Ora Snowy si chiama Oliver e in questi giorni "ha scoperto la comodità della sua cuccia morbida e calda, non la lascia mai", spiegano dalla Lega nazionale per la difesa del cane di Ostia. "E poi è ...