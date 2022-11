Non finanziamo altre opere inutili

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il denaro del Pnrr non è a fondo perduto, ma dev’essere restituito con gli interessi. Invece sta per essere buttato dalla finestra in progetti fantasiosi, destinati al fallimento. Il dubbio mi era già venuto mesi fa, durante una puntata di un talk show televisivo dedicato al Pnrr. All’interno del programma era andato in onda un servizio dedicato a uno dei progetti finanziato con i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un inviato della trasmissione raccontava di uno stanziamento a favore di un piccolo centro in provincia di Brescia che intendeva recuperare una frazione abbandonata trasformandola in una specie di albergo diffuso. Idea suggestiva, perfino affascinante, quella di far rivivere vecchi paesi disabitati come hotel di lusso. In Francia, sopra Montecarlo, c’è un borgo medievale dove, oltre a offrire camere in case di pietra, sono state aperte gallerie d’arte e ...