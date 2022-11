Milan in ansia | Tonali esce dal campo in barella

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Non ci voleva. Brutte, bruttissime notizie quelle che arrivano dall’amichevole della Nazionale italiana, impegnata contro l’Albania. Sul finire del primo tempo, il centrocampista delSandroè stato costretto a lasciare ilina seguito di una brutta caduta.infortunio Italia Tutto è nato da un contrasto a metàtra il giocatore rossonero ed un avversario che si erano entrambi avventati su una palla alta nel tentativo di colpire di testa: l’ex Brescia ha avuto la peggio, finendo per sbattere contro l’avversario e ricadendo poi molto male sulla testa e sulla spalla. Il giocatore, dopo essere rimasto a terra per qualche istante in evidente stato confusionale, è stato prontamente soccorso dallo staff medico dell’Italia, che lo ha aiutato a ...

Tutto Napoli

Il centrocampista delè stato costretto ad uscire in barella dopo una brutta caduta a metà campo. Tonali © LaPresseStando a quanto riferito dalla 'Rai', per l'ex Brescia si tratta di un doppio ......fa Ancelotti lavorava con noi a SkySport per curare la Champions League e un giorno dovevamo andare insieme a fare lo studio prima- Barcellona a San Siro. Io sono uno che va molto ine ... Albania-Italia, ansia Milan per Tonali: esce in barella dopo una brutta caduta Sandro Tonali ha lasciato il campo in barella prima della fine del primo tempo della gara di Tirana tra gli azzurri e l'Albania dopo uno scontro di gioco ...È ansia in casa azzurra per le condizioni di Sandro Tonali. Al 42' dell'amichevole dell'Italia a Tirana contro l'Albania il centrocampista del Milan è caduto male dopo uno stacco, sbattendo la testa e ...