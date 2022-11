Il Black Friday 2022 inizia in anticipo | le date e le app per prepararsi al meglio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Quest'anno la ricorrenza legata allo shopping non è un evento di un solo giorno, ma una catena di offerte spalmata da oggi fino al cyber monday del 28 novembre

In vista del2022 , Dyson ha già reso disponibili le offerte che accompagneranno i propri clienti al venerdì nero dello shopping in programma il 25 Novembre 2022. Direttamente sul sito web ufficiale ...Altra offerta con vista2022 . Quest'oggi eBay propone una promozione molto interessante sulle AirPods Pro 2 , su cui è possibile risparmiare un'ottima somma rispetto al prezzo di listino. Di seguito i dettagli: ...Lo studio di AvantGrade.com su Google Trends: sono quasi 2 milioni i clic per nuovi dispositivi Le parole “stufa elettrica” e “basso consumo” sono state cercate 430.560 nell’ultimo anno Milano, 16 nov ...Da Unieuro è arrivato il Dyson Black Friday, un'iniziativa speciale che ti permette di risparmiare fino a 200€ sui migliori prodotti Dyson.