Fondo Scuola ESPERO ti accompagna verso la tua pensione integrativa

Orizzonte Scuola

"Solo in quei momenti drammatici si arriva a capire fino inil valore di un sorriso ; di una ... ci sono tutte le premesse affinché tornino le corse al parco, le lezioni a, le merende con ......di una deriva inaccettabile rispetto all'idea dicome comunità educativa e alla funzione formativa che dovrebbe connotare la valutazione degli apprendimenti". Ma c'è una questione di: ... La pensione a 62 anni con 20 anni di contributi con la RITA resta anche nel 2023 Ed anche il gruppo di musicisti e insegnanti della Scuola di Musica Comunale di Orte, coordinati dalla Direzione della Banda Musicale della Città, fondata nel 1815, porta in dote il carico di una ...(ANSA) - CATANZARO, 15 NOV - Tornano nella settimana dal 21 al 26 novembre le "Giornate Fai per le scuole", manifestazione tutta dedicata alle scuole. Le delegazioni del Fondo per l'ambiente italiano ...