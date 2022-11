Fabio Scozzoli | operazione al ginocchio | spettro ritiro?

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Una carriera importante, quella di, che adesso potrebbe essere a rischio. Il due volte vice campione nei 50 e nei 100 rana ha ufficializzato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al, fastidio del quale soffre da molto tempo. Il capitano della Nazionale italiana di nuoto non ha escluso che potrebbe decidere di ritararsi se non risolverà con l’. Le parole social del nuotatore: “Non sono più un ragazzino…” “Mi opererà il dottor Zorzi a Verona – dichiarain un video pubblicato sui social – mi aspetta un intervento semplice anche se invasivo. Non potevo più proseguire, da tre anni mi porto dietro questo problema e ho provato a resistere più possibile. A Riccione ho perso 3 ...

