Il Sannio Quotidiano

... La Gabbia, e poi quella del Brasile all'aeroporto lanciata prima di98. Ci sono anche ... alla fine, ecco il vero messaggio: il passato è grande e indimenticabile, ma "il futuro dele ...PARIGI () - Ladelpiange Johan Hamel , arbitro della Ligue 1 stroncato a 42 anni da un ictus durante un allenamento. Il direttore di gara - 136 direzioni nel campionato transalpino dal 2016 - 2017 a ... Calcio: Francia in lutto per la morte dell’arbitro Hamel, stroncato da un ictus a 42 anni Parigi, 16 nov. – (Adnkronos) – Calcio francese in lutto per l’improvvisa scomparsa all’età di 42 anni dell’arbitro Johan Hamel, stroncato da un ictus durante un allenamento. Lo ricorda con un ...Ha infatti detto: “Ho giocato nel più grande club d'Italia, l'Inter; nel più grande club della Francia, il Paris Saint Germain, e nel più grande club della Turchia, il Galatasaray”. Capito Così non ...