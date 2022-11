BAMBINI E SOCIAL | ECCO I RISCHI INFORMATICI PIU’ PERICOLOSI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 16 novembre 2022) QUALI SONO IIMPORTANTI DA VALUTARE PER I TUOI FIGLI MINORI I siti dimedia comportano variper i tuoi figli. Ipossono essere esposti a immagini inappropriate e/o altri contenuti inquietanti e possono anche essere avvicinati da estranei online che potrebbero tentare di attirarli in situazioni pericolose. Isono ancora maggiori se tuo figlio oltre ad un computer utilizza anche un tablet o uno smartphone, poiché questi dispositivi consentono aidi accedere facilmente ai siti dimedia a tua insaputa. In questo articolo vogliamo portare l’attenzione di ogni genitore sulle principali minacce online : Cyber ??bullismo Il cyberbullismo è una forma di molestia che ...